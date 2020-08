Beim Anfahren von einem Parkplatz in der Jettenhauser Straße hat ein Autofahrer am Donnerstag um kurz vor 13 Uhr einen Motorradfahrer übersehen und angefahren. Die Sicht des 42 Jahre alten Mannes war durch einen am Straßenrand geparkten Laster eingeschränkt, weshalb er den 57-jährigen Motorradfahrer zu spät erkannte. Er stürzte und musste aufgrund der erlittenen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei. An dem Auto und dem Bike entstand ein Gesamtschaden von 6000 Euro.