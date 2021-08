Auto prallt gegen Leitplanke

Eine 25-jährige Autofahrerin ist am Montag gegen 20.15 Uhr auf der B 31 auf Höhe Friedrichshafen-Ost gegen die Leitplanke gekracht. Laut Polizeibericht schätzte sie ihren Angaben zufolge ein Fahrmanöver eines entgegenkommenden Fahrzeugs falsch ein und lenkte reflexartig nach rechts. Durch den Unfall entstand ein Schaden an dem Auto der Frau in Höhe von rund 4000 Euro. Die 25-Jährige blieb unverletzt. Schaden an der Leitplanke entstand nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht.