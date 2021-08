Auto prallt gegen Geländer

Ein weinrotes Auto vom Typ Opel Adam ist in der Nacht auf MIttwoch gegen ein Geländer in der Albrechtstraße geprallt und laut Polizeibericht anschließend davongefahren. Nun sucht die Polizei nach dem Fahrer des Autos.

Der Unbekannte kollidierte etwa zwischen 2 und 4.30 Uhr mit dem Metallgeländer und verursachte einen Schaden in Höhe von rund 6000 Euro. Nach dem Zusammenstoß fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Da etliche Fahrzeugteile an der Unfallstelle zurückblieben, geht die Polizei davon aus, dass der Opel an der Front erheblich beschädigt sein dürfte. Die Beamten schließen zudem nicht aus, dass der Fahrer bei dem Unfall verletzt wurde.