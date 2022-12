Auto prallt gegen Gefahrguttransport

Ein 18 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwoch gegen 7.30 Uhr auf der B 31-neu auf Höhe Fischbach beim Überholen eines Gefahrgutlastwagens die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Er prallte mit der Front seitlich gegen den mit Sauerstoff beladenen Sattelzug, geriet danach ins Schleudern und stieß nach einer Drehung um die eigene Achse in die Leitplanke. Der 18-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Seine drei Mitfahrer im Alter zwischen 13 und 18 Jahren kamen mit dem Schrecken davon. Alle Vier wurden zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der 64-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt.

An dem Auto entstand den ersten Schätzungen der Polizei zufolge rund 30.000 Euro, am Lkw-Auflieger, aus dem kein Gefahrgut austrat, rund 15.000 Euro Sachschaden. Sowohl der Auflieger als auch das Auto waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen kam es bis gegen 13.30 Uhr zu Teilsperrungen in Fahrtrichtung Lindau.