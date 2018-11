Ein Sachschaden von etwa 6000 Euro ist bei einem Auffahrunfalls am Mittwoch gegen 13.45 Uhr in der Ehlersstraße entstanden. Ein 39-jähriger Autofahrer fuhr stadteinwärts und hielt an einem Fußgängerüberweg an, um einen Fußgänger die Straße überqueren zu lassen. Ein nachfolgender 27-jähriger Autofahrer erkannte die Situation zu spät und prallte gegen das Heck seines Vordermannes. Das vordere Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, teilte die Polizei mit.