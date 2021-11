Auto kollidiert mit Anhänger

Ein 73-jähriger Autofahrer hat am Mittwoch gegen 9.15 Uhr aus Unachtsamkeit ein am Straßenrand abgestelltes Pkw-Gespann übersehen. Der Mann war laut Polizeibericht aus Richtung Ailingen unterwegs und kollidierte mit dem Anhänger. Am Wagen des Unfallverursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Infolge der Kollision wurde der Anhänger in das Auto geschoben. Am Gespann entstand ein Schaden von rund 5000 Euro. Verletzt wurde niemand.