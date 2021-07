Ein Unbekannter Täter hat zwischen Dienstagabend bis Mittwochmorgen einen in der Markdorfer Straße in Kluftern geparkten Mercedes zerkratzt und dadurch einen Schaden in Höhe von 5000 Euro verursacht. Das teilt die Polizei Friedrichshafen mit und ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Sie bittet außerdem um Hinweise unter der Telefonnummer 07541 / 701-0.