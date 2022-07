Rund 2000 Euro hat ein unbekannter Fahrer zwischen vergangenen Samstag und Dienstag an einem am Fahrbahnrand in der Häfler Röntgenstraße geparkten Skoda Fabia hinterlassen. Weil sich der Unbekannte Polizeiangaben zufolge nach dem Unfall nicht um die Schadensregulierung kümmerte, ermittelt die Polizei wegen Verkehrsunfallflucht und nimmt Hinweise unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.