Auf rund 1000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag zwischen 9 und 10 Uhr am Kotflügel eines im Parkhaus in der Metzstraße geparkten VW Polo hinterlassen hat. Da sich der Unfallverursacher danach aus dem Staub machte, ohne sich um den Schaden zu kümmern, ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen wegen Verkehrsunfallflucht, so die Polizei.

Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.