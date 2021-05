Vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit hat am Dienstag gegen 11 Uhr ein 77-Jähriger beim Einparken mit seinem Fahrzeug ein weiteres Auto in der Bahnhofstraße gestreift und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Senior dann unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin verständigte die Polizei. Den 77-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.