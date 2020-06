Auf dem Gelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Ravensburger Straße in Friedrichshafen ist am Montag gegen 4 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Ursache für den Brand war vermutlich ein technischer Defekt im Motorraum eines Autos, wie die Polizei schreibt. Das Feuer griff nicht auf angrenzende Fahrzeuge über. Der Feuerwehr gelang es, die Flammen schnell zu löschen. An dem brennenden Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.