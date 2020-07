Leichte Verletzungen hat sich laut Polizei ein 57-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntag gegen 11.30 Uhr auf der B 31 zugezogen. Eine 19-jährige Autofahrerin wollte von der B 31 in die Steinäckerstraße abbiegen und sah die Einfahrt zu spät, sodass sie eine Vollbremsung einleitete, um diese nicht zu verpassen. Dies bemerkte der nachfolgende Motorradfahrer zu spät und prallte auf das Heck des Autos. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 400 Euro.