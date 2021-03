Auto fährt sich auf einer Treppe im Sauerbruchweg fest

Vom Abschleppdienst geborgen werden musste das Auto einer 39-jährigen Fahrerin, die am Sonntagabend in der Manzeller Straße mutmaßlich zu viel Vertrauen in ihr Navigationsgerät steckte. Die ortsunkundige Frau wurde eigenen Angaben zufolge fälschlicherweise nach rechts in den Sauerbruchweg geleitet, obwohl es an dieser Stelle keine geeignete Straße gibt. Bei Dunkelheit fuhr sie zunächst über einen hohen Bordstein hinweg und in der Folge mehrere Stufen der dortigen Fußgängertreppe hinab – von wo aus sich der Hyundai weder vor- noch zurückbewegen ließ.

Das Auto konnte nur mit Unterstützung eines Abschleppdienstes zurück auf die Straße gebracht werden. Die Frau hatte jedoch Glück im Unglück, denn weder am Auto noch an der Treppe entstand Sachschaden, erklärt die Polizei.