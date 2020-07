Kurioser Unfall in der Metzstraße: Wie die Polizei berichtet, ist am Montag um kurz nach 15.30 Uhr eine 85-jährige Frau mit ihrem Auto mutmaßlich aus Unachtsamkeit über den Treppenabsatz der Fußgängerunterführung am Ende der Metzstraße gefahren.

Das Fahrzeug kam auf der sechsten Treppenstufe zum Stehen, das Fahrzeugheck ragte in die Luft. Die Frau konnte ihr Fahrzeug äußerlich unverletzt verlassen, der Wagen musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls keine weiteren Menschen im Bereich der Treppe.