Eine 42-jährige Autofahrerin ist am Dienstagmorgen im Kreisverkehr in der Ehlersstraße / Löwentalstraße mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Das berichtet die Polizei. Beim Einfahren übersah sie den bereits im Kreisel befindlichen 27-jährigen Radfahrer. Dieser kam zu Fall und verletzte sich an der Hand. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.