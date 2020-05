Eine 53-jährige Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag an der Einmündung von der K 7729 in die K 7725 einen Verkehrsunfall verursacht. Das teilt die Polizei mit. Beim Abbiegen von Waltenweiler in Fahrtrichtung Ailingen übersah sie eine auf dem Radweg fahrende 88-jährige Pedelec-Fahrerin. Die betagte Frau stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich am Bein. Der Rettungsdienst brachte e sie zur stationären Behandlung in ein Klinikum. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.