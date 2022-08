Vorfahrt missachtet: Ein 73-jähriger Autofahrer hat laut Polizeibericht am Samstag gegen 12.55 Uhr an der Kreuzung Kepler- und Maybachstraße die Vorfahrt missachtet. Dabei nahm er einer anderen Autofahrerin die Vorfahrt. Beim Zusammenstoß drehte sich der Wagen der übersehenen 52-Jährigen um 180 Grad. Am Wagen des Unfallverursachers entstand ein Schaden von etwa 15 000 Euro, am beteiligten Auto beträgt er etwa 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.