Auf dem Parkplatz der Ludwig-Dürr-Schule in der Waggershauser Straße ist am Dienstag gegen 4 Uhr ein Auto in Brand geraten, wie die Polizei mitteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei befand sich das Fahrzeug bereits in „Vollbrand“, wie es in der Pressemitteilung heißt. Nach Angaben des Geschädigten stand das Auto bereits seit mehreren Tagen unbewegt an seinem Standort. Die Brandursache ist ungeklärt, eine vorsätzliche Brandstiftung ist laut Polizei nicht ausgeschlossen.

Der Zeitwert des Ford Fiesta betrug etwa 5000 Euro. Weiterer Schaden entstand an einem Holzzaun, in dessen Bereich der Fiesta geparkt war.