Auto beschädigt durch fehlenden Gullydeckel

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen und bittet um sachdienliche Hinweise. Den Angaben einer 22-jährigen Autofahrerin zufolge sei diese am frühen Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug in der Friedrichstraße, aus Richtung Paulinenstraße kommend kurz nach der Bahnunterführung, in einen offenstehenden Straßenablauf gefahren, heißt es im Polizeibericht.

Aus dem Gully hatten Unbekannte offenbar zuvor den Schachtdeckel entfernt und auf dem Gehweg abgelegt. Durch die Kollision mit dem Ablauf wurde das Auto der 22-Jährigen nicht unerheblich beschädigt, der Sachschaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Friedrichshafen bittet Personen, die Hinweise zu den unbekannten Verursachern geben können, sich unter der Telefonnummer 07541 / 7010 zu melden.