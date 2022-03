Auto angefahren und geflüchtet

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag gegen 20 Uhr auf dem Parkplatz einer Bank in der Stockerholzstraße einen geparkten Mercedes angefahren. Der Verursacher fuhr laut Polizeibericht im Anschluss einfach weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro am Heck der C-Klasse zu kümmern.

Die Polizei Friedrichshafen hat Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet und bittet nun Zeugen des Unfalls, insbesondere zwei Personen, die sich zur fraglichen Zeit im Vorraum der Bank aufhielten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 zu melden.