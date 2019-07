Von Siegfried Großkopf

Vor der 2. Großen Jugendkammer des Landgerichts Ravensburg hat am Dienstag unter dem Vorsitz von Richter Franz Bernhard der Prozess gegen einen 21-Jährigen begonnen, der in der Nacht zum 13. Januar in Biberach einen 17-Jährigen mit einem Messerstich in den Hals tödlich verletzt hat.

Die Anklage lautet auf „Vollrausch“, nachdem der damals 20-jährige Angeklagte zur Tatzeit mehr als 2,8 Promille im Blut hatte. Ob es bei diesem Vorwurf bleibt ist offen.