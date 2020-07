Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montag zwischen 8 und 20 Uhr einen auf dem Parkplatz des Bodenseecenters abgestellten Ford Transit beschädigt, so die Polizei. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro im Bereich des rechten vorderen Kotflügels und der vorderen rechten Tür. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Mutmaßlich ist das Verursacherfahrzeug schwarz lackiert.

Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07541 / 70 10.