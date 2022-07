Auszubildende spenden 1500 Euro an Mariapflege

Der Azubitag hat im Ringhotel Krone Schnetzenhausen schon lange Tradition. Dies sei laut Hotel ein Tag, an dem die Auszubildenden das Runder in die Hand nehmen und einen Gala-Abend nach den eigenen Vorstellungen planen und gestalten dürften. In diesem Jahr drehte sich alles rund um das Motto „Casino-Krone“. Die Leitung des Abends übernahmen Sarah Siebel und Fabienne Sulger, Auszubildende Hotelfachfrauen. Unterstützt vom gesamten Azubi-Team und beraten von Restaurantleiter Volker Beck stellten sie einen wunderbaren Abend auf die Beine. Rahmenprogramm, Dekoration und eigenes Menü seien laut Mitteilung alles Teil des Azubitages.

Passend zum Thema Casino hätte es dieses Jahr ein Glücksrad mit attraktiven Preisen gegeben, welche für eine hohe Spendensumme sorgten und von Krone-Chef Guido Rueß großzügig aufgerundet worden sei. Somit standen die Auszubildenden der Krone nun vor der Frage, welchem guten Zweck diese 1 500 Euro nun zugutekommen sollten. Kinder zu unterstützen sei für die Auszubildenden ein wichtiger Faktor gewesen und somit stand die Entscheidung fest und die „Marienpflege Ellwangen“ erhielt den Zuschlag.

Die Scheckübergabe der gespendeten Summe hat im Ringhotel Krone in Schnetzenhausen stattgefunden. Die Auszubildenden Sarah Siebel und Fabienne Sulger hätten als Projetleiterinnen mit Unterstützung von Inhaber Guido Rueß sieben Kinder und Jugendliche der Marienpflege im Hotel als Gäste begrüßen dürfen. „Die leuchtenden Kinderaugen waren jede Mühe wert“, sagten die beiden Auszubildenden Sarah und Fabienne.