Auszubildende des Landratsamtes spenden für Mensch und Tier

1500 Euro haben die Auszubildenden des Landratsamts bei ihrer vorweihnachtlichen Aktion gesammelt. Die 19 Auszubildenden des ersten Lehrjahres sowie einige Praktikanten haben gemeinsam Waffeln gebacken und im Vorfeld fleißig gebastelt, unter anderem auch mit Schülern der Sonnenbergschule bei Salem, dessen Träger der Landkreis ist. In dieser Kooperationsarbeit sind Sockenschneemänner, Adventsgestecke, Holznikoläuse und -schneemänner, Engel aus Gips und vieles mehr entstanden. Die Bastelarbeiten sowie Essen und Getränke wurden an die Mitarbeiter des Landratsamtes verkauft, „die dieses Angebot jedes Jahr sehr gerne wahrnehmen“, versichert Landrat Lothar Wölfle. Der Betrag wird gleichmäßig auf die Sonnenbergschule sowie dem Häfler Tierheim aufgeteilt. Der Schülersprecher der Sonnenbergschule erklärte, dass die Schülermitverwaltung ihre 750 Euro für den Schulzirkus, Schaukeln oder ein Spielehaus verwenden möchten. Das Geld für das Tierheim entfällt auf die Sanierung der Hundezwinger, „die einfach in die Jahre gekommen sind“, sagt Anne Juhre, Vorsitzendes des Tierheims. Foto: Lydia Schäfer