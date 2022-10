Auszeichnung für außerordentliches Engagment

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Ehrung ganz besonderer Art durfte Andy Zimmer entgegen nehmen, der für „vorbildliche ehrenamtliche Leistungen im Fußballsport“ mit dem DFB-Ehrenamtspreis ausgezeichnet wurde. Damit wurden sein außerordentliches Engagement und seine Verdienste der letzten Jahre für den TSV Fischbach sowie die SGM Fischbach/Schnetzenhausen gewürdigt. Neben der obligatorischen Urkunde durfte er eine DFB-Uhr sowie ein wfv-Ehrenamts-T-Shirt in Empfang nehmen.

Andreas Zimmer bekleidete seit 2004 die unterschiedlichsten Funktionen. Beim SC Schnetzenhausen fungierte er als Kassierer, Jugendtrainer, Schriftführer, Abteilungsleiter und zuletzt Spielleiter. 2015 übernahm er dann das Amt des Abteilungsleiters Fußball beim TSV Fischbach. In dieser Zeit hat er nicht nur die Geschicke des TSV und der SGM geleitet, sondern war auch sportlicher Leiter, Trainer der 2. Mannschaft, kaufmännischer Leiter, zeitweise auch kommissarischer Jugendleiter – letztendlich war er der Mann, der den TSV und die SGM am Laufen gehalten hat und ohne den die Fußballabteilung heute so nicht dastehen würde. 2020 signalisierte er dass er kürzer treten möchte und stellt sich seitdem in zweiter Reihe – als stellvertretende Abteilungsleiter, kaufmännischer Leiter und Betreuer der Ersten – in den Dienst des Vereins. Auch wenn er seitdem einige Aufgaben abgegeben hat, so ist er immer noch weit über das normale Maß im Verein engagiert und mit seinen Erfahrungen und seinem Fachwissen unersetzlich. Der TSV Fischbach bedankt sich ganz herzlich für dieses vorbildliche ehrenamtliche Engagement und verbeugt sich vor dieser Leistung.