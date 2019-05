Austauschschüler aus St. Dié besuchen das Rathaus

25 Schüler des Lycée Jules-Ferry waren unlängst zu Gast in Friedrichshafen. Während ihres sechstägigen Aufenthalts nahmen sie am Schulunterricht der neunten Klassen im Graf-Zeppelin-Gymnasium teil. Am Freitagvormittag empfing Bürgermeister Dieter Stauber die Schüler im Rathaus und vermittelte ihnen einen Eindruck von Friedrichshafen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Eine ereignisreiche Woche liegt hinter den 15-Jährigen. Dazu zählte ein Ausflug mit dem Katamaran nach Konstanz. Auch der traditionelle Besuch im Zeppelin-Museum durfte nicht fehlen. Bei einem Stadtspiel erfuhren die Jugendlichen viel über Friedrichshafen und ihre Gastgeber. Und auch beim Backen von Brezeln in der Backstube durften sie noch ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen, bevor es wieder zurück nach St. Dié ging.

Bürgermeister Dieter Stauber stellte sich zu Beginn des Empfangs im Sitzungssaal vor und sagte, dass es eine schöne Aufgabe für ihn sei, die Kontakte zur Partnerstadt zu pflegen. Er erklärte den Schülern, dass Friedrichshafen rund 60 000 Einwohner habe und dass die Stadt vor 75 Jahren im Krieg nahezu vollständig zerstört wurde. Deshalb, so Stauber, wirkt das Stadtbild eher nüchtern und in der Innenstadt finde man keine historischen Gebäude. Er erinnerte an Ferdinand Graf von Zeppelin, den Namensgeber des Graf-Zeppelin-Gymnasiums. Derzeit wird im Stadtarchiv die Ausstellung „Fiction 44“ gezeigt, die Trümmerlandschaften aus dem Zweiten Weltkrieg aus St. Dié und Friedrichshafen dokumentiere.

„Der Schüleraustausch zwischen St. Dié und Friedrichshafen hat eine große Bedeutung. Europa braucht junge Menschen, die die Chance nutzen, Neues kennenzulernen und Freundschaften mit Menschen aus anderen Ländern zu knüpfen“, so Stauber.

„Ich danke allen, die sich Jahr für Jahr für den Schüleraustausch engagieren. Ich freue mich, dass sich auch nach 45 Jahren immer noch junge Menschen für das Angebot interessieren“, so Stauber.

Bis zur Abreise am 27. mai hatten die Schüler noch Gelegenheit, Zeit in den Gastfamilien zu verbringen. Dem Besuch in Friedrichshafen ging ein sechstägiger Besuch Häfler Schüler in St. Dié voraus.