Austausch steht unter dem Motto „Sport verbindet“

Das neue Schuljahr hat für 15 Schüler der Gemeinschaftsschule Schreienesch mit einem besonderen Highlight begonnen – dem Besuch der Schule Musa Cazim Catic in Sarajevo. Vor den Sommerferien hatten 16 bosnische Schüler für eine Woche die Schreieneschschule besucht. Da der Austausch unter dem Motto „Sport verbindet“ stand, gab neben gemeinsamen sportlichen Aktivitäten auch Besuch von Sportereignissen.

Naturgemäß stand am Bodensee vor allem sehr viel Wassersport wie Kanufahren und Stand-up-paddling auf dem Programm. In Sarajevo hingegen erwarteten die Häfler Schüler verschiedene sportliche Herausforderungen wie Klettern und eine Wanderung in den bosnischen Bergen, die mit einem Hüttenaufenthalt auf dem Berg Igman verbunden war. Ein besonderer Höhepunkt sei der Besuch olympischer Sportstätten gewesen, die im Rahmen der Olympischen Winterspiele 1984 in Sarajevo entstanden waren, heißt es im Bericht der Schule. Der Besuch eines Basketball-Ausscheidungsspiels im Rahmen der Stadtschulmeisterschaft habe den Häflern eindrücklich die Bedeutung dieser Sportart in Sarajevo gezeigt.

Weiterhin gab es in Sarajevo – wie zuvor auch in Friedrichshafen – verschiedene kulturelle Programmpunkte – zum Beispiel eine Stadtführung und ein Empfang im Rathaus. Zudem hatten die Häfler Schüler die Möglichkeit, an der bosnischen Schule zu hospitieren.

Die organisierenden Lehrer, Katharina Sproll und Nicolas Zeidler, sind, trotz des nicht unerheblichen Aufwands mit dem Verlauf sowie den Rückmeldungen ihrer Schüler sehr zufrieden. „Die Schüler haben durch die Woche in Sarajevo eine Vielzahl neuer Eindrücke und Einblicke bekommen und in vielerlei Hinsicht von dem Aufenthalt profitiert. Darum ist nun auch geplant, den Austausch weiterhin in einem Zweijahres-Rhythmus anzubieten“, fasst Nicolas Zeidler den Austausch zusammen.