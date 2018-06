Ausstellung zeigt Fußballtempel aus aller Welt

Der Kunstverein Friedrichshafen eröffnet am Sonntag, 10. Juni, ab 15.30 Uhr die Ausstellung „Fußballtempel Friedrichshafen“ des Fotografen Reinaldo Coddou H. Zu sehen sind Stadien aus sechs Ländern und von zwei Kontinenten. Die Werke sind gesamten Stadtraum von Friedrichshafen verteilt.

Die Fotografien seien während bedeutender Spiele der jüngsten Fußballvergangenheit und zeigen Fußballtempel unserer Zeit entstanden, heißt es in der Ankündigung. So zeigt die Ausstellung unter anderem eine Fotografie des WM-Finales 2014 im Estádio do Maracanã, einem Bundesliga Heimspiel von Borussia Dortmund sowie des Champions League Finales 2013 im Londoner Wembley Stadion. Ziel des Projekts sei es, die Begeisterung für den Live-Fußballsport im Stadion aufzugreifen und eine Brücke zwischen Kunst und Populärkultur zu schlagen. Die mündliche Erinnerungskultur, die das Überdauern wichtiger Spiele in den Köpfen der Begeisterten begleite, solle durch das Projekt zugleich angeregt und thematisiert werden, heißt es weiter. Beim Eröffnungsrundgang bekommen die Gäste die Möglichkeit, persönliche Anekdoten zu den oben genannten Spielen und Spielorten zu teilen. Ein Stadtplan mache es möglich, die Stadien in einem Rundgang abzugehen und Friedrichshafen auf diese Weise neu kennenzulernen. Reinaldo Coddou H. ist ein deutscher Sportfotograf. Er ist Mitbegründer und ehemaliger Herausgeber des deutschen Fußballmagazins 11 Freunde. Sein Foto vom WM-Finale 2014, aufgenommen im Moment des Abpfiffs, wurde vom Kicker als Sportfoto des Jahres 2014 ausgezeichnet.