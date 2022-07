Im „ProjekTraum FN“, Dornierstraße 4, wird von 24. Juli bis 21. August eine Ausstellung mit Werken von Judy Stone mit dem Titel „Soft Outer Ring“ gezeigt. Vernissage ist am Sonntag, 24. Juli, von 14 bis 17 Uhr, die Künstlerin ist anwesend. Öffnungszeiten der Ausstellung sind freitags und samstags von 14 bis 17 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung. Judy Stone ist eine Künstlerin aus der Gegend von Washington DC, die in einer Reihe verschiedener Medien arbeitet, darunter Skulptur, Zeichnung, Installation, Video und Performance. In ihrem jüngsten Werk dehnen sich ihre Zeichnungen auf Papier auf Wände, Böden und Decken aus und schaffen so immersive geometrische Umgebungen, die Neon, Video, Plattformen, Treppen und industrielles Material wie Spiegel und Kunstrasen umfassen.