Ausstellung in Friedrichshafen zeigt Fußballtempel

Während der Fußball-Weltmeisterschaft präsentiert der Kunstverein Friedrichshafen acht Stadionfotografien des renommierten Fotografen Reinaldo Coddou H., Mitbegründer und ehemaliger Herausgeber des deutschen Fußballmagazins 11 Freunde, im Stadtraum von Friedrichshafen. Die Fotografien entstanden während bedeutender Spiele der jüngsten Fußballvergangenheit und zeigen Fußballtempel unserer Zeit. Zu sehen sind Stadien aus sechs Ländern auf zwei Kontinenten – etwa eine Fotografie vom Finale der Weltmeisterschaft 2014 im Estádio do Maracanã, von einem Heimspiel von Borussia Dortmund sowie vom Champions-League-Finale 2013 im Londoner Wembley-Stadion. Die Ausstellung in Friedrichshafen wird am 10. Juni eröffnet und ist bis zum 15. Juli zu sehen.