Ausstellung „Das Prinzip Apfelbaum“ öffnet am 14. September

Was bleibt von einem Leben, was bleibt von mir, wenn ich nicht mehr bin? Diese Frage stellen wir uns alle irgendwann – darüber zu sprechen, ist oft jedoch noch immer ein Tabu. Für die Initiative „Mein Erbe tut Gutes. Das Prinzip Apfelbaum“ hat die mehrfach ausgezeichnete Fotografin Bettina Flitner elf bekannte Persönlichkeiten porträtiert, die sich mit großer Offenheit auf diese Frage einlassen: Günter Grass, Egon Bahr, Margot Käßmann, Dieter Mann, Ulf Merbold, Reinhold Messner, Christiane Nüsslein-Volhard, Anne-Sophie Mutter, Friede Springer, Richard von Weizsäcker und Wim Wenders. Entstanden ist daraus die Ausstellung „Das Prinzip Apfelbaum. 11 Persönlichkeiten zur Frage ‚Was bleibt?‘ “, die laut Mitteilung des Veranstalters seit 2014 mit ihren großformatigen Fotografien, Texten und Kurzfilmen bereits mehr als 80000 Besuchende in ganz Deutschland angezogen hat.

Die Eröffnung der Ausstellung im Graf-Zeppelin-Haus erfolgt am Mittwoch, 14. September, um 18 Uhr durch MatthiasKlingler, Leiter des Graf-Zeppelin-Hauses. Anschließend wird Eduard Hager, stellvertretender Oberbürgermeister von Friedrichshafen, die Gäste im Graf-Zeppelin-Haus begrüßen, bevor Susanne Anger, Sprecherin der Initiative „Mein Erbe tut Gutes. Das Prinzip Apfelbaum“, erläutert, was sich hinter dem „Prinzip Apfelbaum“ verbirgt. Ferner wird sie von den intensiven und berührenden Gesprächen mit den porträtierten Persönlichkeiten berichten. Vertreterinnen und Vertreter der gemeinnützigen Organisationen und Stiftungen, die sich in der Initiative zusammengeschlossen haben, sind ebenfalls anwesend und stehen für Fragen zur Verfügung.