Ausstellung „Corona Medial“ öffnet wieder

Das Kunsthaus Caserne lädt für Samstag, 10. April, und Sonntag, 11. April, jeweils von 14 bis 18 Uhr zur Ausstellung „Corona Medial“ in den Fallenbrunnen 17 ein. Die Mitglieder des Galeriekreises zeigen ihre in der Pandemie entstandenen Werke.

Die Malerin und Lehrerin Brigitte Meßmer präsentiert ihr „Dunkelmorgenbilder“, die in ihrem Entstehungsprozess einem frühmorgendlichen Ritual folgen. Die Künstlerin wird am Samstag von 16 bis 18 Uhr anwesend sein.

Die Künstlerin und Grafikerin Natascha Maier zeigt ihre Performance „Organic Wrapping“ auf Video, die zu Beginn von Corona gemeinsam mit ihrem Künstler-Kollegen Antonio Zecca entstanden ist, sowie den dazu gehörigen Collagen-Zyklus. Sie ist am Samstag von 14 bis 16 Uhr vor Ort.

Fotografin Lena Reiner stellt ihre vor kurzem in Kabul und Umgebung entstandenen Menschenbilder aus. Sie geben einen kleinen Einblick in ein Land, das sie – so ihr Fazit nach der zehntägigen Reise – viel zu kurz besucht hat. Lena Reiner ist am Sonntag von 16 bis 18 Uhr in der Galerie zugegen.

In der Ausstellung ist außerdem das erste Nachmittagskonzert des Komponisten und Pianisten Billy Contreras auf Video zu sehen und zu hören. Es gibt an beiden Tagen zwei Zeitfenster. Für jedes Zeitfenster können sich maximal 20 Personen im Internet unter www.kulturhaus-caserne.de anmelden. Der Eintritt ist kostenlos.