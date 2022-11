Ausstellung Beziehungsstatus: Offen. Kunst und Literatur am Bodensee geht zu Ende

Besucherinnen und Besucher des Zeppelin Museums haben am Sonntag, 6. November, zum letzten Mal die Gelegenheit, sich die Ausstellung Beziehungsstatus: Offen. Kunst und Literatur am Bodensee im Zeppelin Museum anzuschauen. Neben dem Bodensee als kreativen Schaffensort, stehen die wechselseitigen Beziehungen zwischen Literatur und Kunst, Schriftstellerinnen und Schriftstellern sowie Künstlerinnen und Künstler, im Fokus. Um dieser Tradition folgend neue Netzwerke fortzuschreiben, konnte die breite Öffentlichkeit im Rahmen einer digitalen Abstimmung 20 zeitgenössische literarische und künstlerische Werke mit Bodenseebezug auswählen, die in die Ausstellung aufgenommen wurden, schreibt das Zeppelin Museum in einer Pressemitteilung. Im Rahmen der Finissage zur Ausstellung Ende: Offen haben Intersessierte am Sonntag nun ab 14 Uhr die Gelegenheit, die Künstler und Autoren sowie ihre Werke vor Ort kennenzulernen, heißt es weiter. Alle Häflerinnen und Häfler erhalten kostenlosen Eintritt und können den letzten Ausstellungstag nutzen, um mehr über vergangene und aktuelle Kunst und Literatur ihrer Region zu erfahren.