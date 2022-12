Außerplanmäßiges Jazzprojekt in der Casernen-Werkstatt

Der Kulturverein Caserne und Jazzport Friedrichshafen präsentieren am Donnerstag, 29. Dezember, „Hagenlocher-Merk-Freudenthaler-Trio featuring Martin Giebel“ außerplanmäßig in der Werkstatt. Jürgen Hagenlocher – ursprünglich aus Ailingen, jetzt Freiburg – startete seine Karriere als Musiker bereits als Jugendlicher, zuerst mit der Band Montmartre Quintett, später im Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg. Der Häfler Heiner Merk am Kontrabass ist seit vielen Jahren eine feste Größe in der Jazzszene rund um den Bodensee. Drummer Andreas Freudenthaler aus Hilzingen komplettiert das HMF-Trio, das in den 1990er Jahre eine feste Band war. Nicht zuletzt deswegen schwingt eine Spur Nostalgie über dem Abend, die aber durch die Mitwirkung des Pianisten Martin Giebel aus Tettnang aufgebrochen werden wird. Mit ihren ausgereiften technischen Fähigkeiten stehen die Musiker für traumwandlerische Interaktionen und anspruchsvolles Zusammenspiel auf höchstem Niveau. Gemeinsam werden die vier Musiker aus der Tradition des Jazz schöpfen und ein Programm präsentieren, das überraschen und begeistern soll, wie es in der Ankündigung heißt. Einlass ist ab 19.30 Uhr, das Konzert startet um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Spende gebeten.