Außerordentliche Mitgliederversammlung zum Alpinzentrum

Am 15. Dezember fand eine außerordentliche Mitgliederversammlung zur Finanzierung unseres Alpinzentrums statt. Grund hierfür war, dass durch die um etwa acht Prozent gestiegenen Baukosten seit der Abstimmung im Herbst 2021, die Finanzierung nochmals angepasst werden musste. Rund 110 Mitglieder über alle Altersschichten und Interessensgruppen hinweg waren erschienen, um sich eine eigene Meinung zu bilden und am Ende ihr Stimme abzugeben.

Unser zweiter Vorsitzender, Jörg Zielke stellte ausführlich den aktuellen Planungsstand dar und erläuterte, wie sich die Kosten über die Projektphasen verteilen. Im Finanzierungskonzept wurden noch einmal Kosten- und Finanzierungsblöcke gegenübergestellt und auch noch weitere Fördertöpfe und Finanzierungsmöglichkeiten aufgezeigt. Im Anschluss wurden noch zahlreiche Fragen rund um die Finanzierung und das Betriebskonzept beantwortet.

Nach Abschluss der Fragerunde, konnten die 103 stimmberechtigten Mitglieder in einer geheimen Abstimmung ihr Votum abgeben. Mit 78 Prozent Zustimmung wurde der Weg für die nächsten Schritte freigegeben. In den nächsten Wochen geht es nun in die finale Abstimmung mit dem Generalunternehmer und in die Vertragsverhandlungen.