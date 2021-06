Ausschuss legt Bericht zur Jugendkriminalitätsstatistik vor

Der Jugendhilfeausschuss und der Ausschuss für Soziales und Gesundheit tagen am Montag, 5. Juli, um 17 Uhr gemeinsam und öffentlich in der Ludwig-Roos-Halle, Gregor-Schwake-Straße 9 in Ettenkirch. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Sitzung: Fallzahlen und Rechnungsergebnis 2020 der Jugendhilfe im Bodenseekreis; 2. Sachstand „Miteinander im Bodenseekreis“; Erweiterung der Maßnahmen zur Sprachförderung (Verwaltungsvorschrift Deutsch); Bericht zur Jugendkriminalitätsstatistik.