Ausschuss berät über Zuschuss für VfB-Volleyballer in Friedrichshafen

Der Finanz- und Verwaltungsausschuss berät am Montag, 2. November, unter anderem über einen Zuschuss an die VfB Volleyball GmbH, den VfB Friedrichshafen, Abteilung Volleyball und den Verein Freunde des Volleyballsports Friedrichshafen: Nach der Schließung der ZF-Arena könnte mit dem Zuschuss der Betrieb einer Messehalle für den Spiel- und Trainingsbetrieb gesichert werden. Außerdem stehen ein Sachstandsbericht der Feuerwehr Friedrichshafen, der jährliche Sicherheitsbericht sowie ein Bericht zu Entwicklung und Perspektiven der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) am Campus Fallenbrunnen auf der Tagesordnung, teilt die Stadt mit. Die Ausschuss-Sitzung beginnt um 16 Uhr im Großen Sitzungssaal im Rathaus am Adenauerplatz, so die Stadt in der Pressemitteilung.