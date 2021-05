Ausschüsse des Gemeinderats tagen hybrid

Als sogenannte Hybrid-Sitzungen werden die Ausschusssitzungen des Häfler Gemeinderats in der Sitzungswoche ab 3. Mai stattfinden. Bürger können wie gewohnt vor Ort im Hugo-Eckener-Saal im Graf-Zeppelin-Haus die öffentliche Sitzung verfolgen, teilt die Stadtverwaltung mit.

Hybrid bedeutet: Die Mitglieder der Ausschüsse des Häfler Gemeinderats können an den aktuellen Sitzungen vor Ort im Graf-Zeppelin-Haus oder online per Video-Zuschaltung teilnehmen. Gemeinderatsmitglieder, die online teilnehmen, haben das gleiche Stimm- und Rederecht wie die Mitglieder im Sitzungssaal. Für den Finanz- und Verwaltungsausschuss haben drei Mitglieder die Online-Teilnahme vereinbart, am Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt will ein Mitglied online teilnehmen, beim KSA wollen alle Mitglieder vor Ort sein.

Zusätzlich wird im Graf-Zeppelin-Haus für alle Besucher die Registrierung mit der Luca-App angeboten. Die Nutzung der App ist freiwillig, eine Registrierung zur Corona-Kontaktnachverfolgung ist weiterhin auch auf Papier möglich.