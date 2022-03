Ausschüsse befassen sich mit Jahresberichten

Drei Sitzungen der Kreistagsausschüsse stehen Montag, Dienstag und Mittwoch, 7., 8. und 9. März, an. Beginn ist jeweils um 17 Uhr im Säntissaal des Landratsamts. Den Auftakt macht der Ausschuss für Soziales und Gesundheit am Montag. Die Kreisbeauftragte für Menschen mit Behinderung, die Wohnungslosenhilfe sowie die Beratungs- und Beschwerdestelle für Menschen mit psychischer Erkrankung stellen ihre Tätigkeitsberichte vor.

Eilentscheidung wegen des Digitalpakts

Es folgt die Sitzung des Umwelt- und Technikausschusses am Dienstag. Dort geht es um den Stand der Dinge beim Bildungszentrum Markdorf, um das Sanierungsprogramm für Kreisstraßen und die Bauvergaben für einen Sickerwasserspeicherbehälter auf der Deponie Weiherberg.

In der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Verwaltung und Kultur am Mittwoch steht eine Eilentscheidung des Landrats auf der Tagesordnung. Dabei geht es um eine Beschaffung für die Elektronikschule Tettnang, um den Digitalpakt umzusetzen. Zuhörer sind dazu verpflichtet, in den öffentlichen Sitzungen eine FFP2-Maske zu tragen.