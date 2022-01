Ausschreibung „Partnerschaft für Demokratie Friedrichshafen“ läuft

Die Stadt Friedrichshafen startet unter dem Motto „Partnerschaft für Demokratie Friedrichshafen“ eine Ausschreibung und lädt zum Mitmachen ein. Die Aktion ist Teil des Bundesprogramms „Demokratie leben! Demokratie fördern. Vielfalt gestalten. Extremismus vorbeugen.“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Häfler Projekte, die diese Ziele unterstützen, können sich bis Montag, 28. Februar, um eine finanzielle Förderung bewerben, so die Stadt.

Für 2022 stehen 30 000 Euro zur Unterstützung demokratiefreundlicher Projekte gemeinnütziger Vereine und Einrichtungen zur Verfügung. Förderbedingung ist, dass die Projekte in Friedrichshafen laufen oder die Zielgruppe vorwiegend aus Friedrichshafen stammt, so die Stadt weiter. Die maximale Förderhöhe je Projekt und Kalenderjahr beträgt 3000 Euro.

„Friedrichshafen ist eine internationale Stadt mit einer starken Zivilgesellschaft, die sich in zahlreichen Bereichen engagiert“, schreibt die städtische Pressestelle weiter. „Partnerschaft für Demokratie Friedrichshafen“ ist eine gemeinsame Ausschreibung von Arkade e. V. und der Stadt und wirke demokratiefeindlichen Tendenzen entgegen. Die Stadt erinnert an die drei Ziele, die bei der Erarbeitung eines Integrationsplans für Friedrichshafen festgelegt wurden. Leitziele von „Partnerschaft für Demokratie“ sind: Ersten, demokratische und rechtsstaatliche Prinzipien werden von allen gesellschaftlichen Gruppen eingehalten und gelebt, sowohl in der persönlichen Begegnung als auch im virtuellen Raum. Das gesellschaftliche Zusammenleben ist geprägt von gegenseitiger Akzeptanz und der friedlichen Aushandlung von Gegensätzen. Zweitens, das Wir-Gefühl in der Stadtgesellschaft und die gemeinsame Identität sind eine stabile Basis gegen Ausgrenzung und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, insbesondere gegen Verschwörungsmythen. Die kulturelle und religiöse Vielfalt wird als Bereicherung erlebt.Drittens, alle Einwohner fühlen sich unabhängig von Herkunft, Kultur, Nationalität, Religion, Geschlecht, Alter, Gesundheitszustand und Behinderung informiert, sicher und akzeptiert. Sie identifizieren sich mit der Stadt.

Weiteren Informationen sowie die Antragsformulare finden Interessierte online unter www.friedrichshafen.de/demokratie-leben. Anträge können bis 28. Februar auch per Post an Stadt Friedrichshafen, Amt für Soziales, Familie und Jugend – Abteilung Integration, z. Hd. Michaela Pilz, Adenauerplatz 1, 88045 Friedrichshafen eingereicht oder per Mail an: m.pilz@friedrichshafen.de geschickt werden. Beratung zu Projektideen bietet Arkade e. V. unter Telefon 0151/43 10 96 34 oder Mail an: christoph.weiland@arkade-ev.de.