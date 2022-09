Ausnahmekoch Andreas Caminada: Der Dieter Bohlen der Kochshows

Menschen, die viel Erfolg haben, erkannt man oft daran, dass sie diesen Erfolg selber standhaft dementieren. Die weniger die Gründe bei sich suchen, wenn etwas gelingt, als vielmehr bei der Familie, dem Lieben Gott oder einem Team. Und während diese mit der Bescheidenheit kokettierenden Leute Ausflüchte suchen, um ja nicht zugeben zu müssen, dass es eben doch etwas Unerhörtes ist, was sie da ins Rollen gebracht haben, werden sie mit Auszeichnungen überhäuft und Journalisten reißen sich um einen Termin. Um dann Sätze wie diesen in ihre Blöcke schreiben zu können: „Wenn da noch einmal zehn Jahre vergangen sind, und das alles hier noch Bestand hat, dann können wir schon sagen, dass wir nicht alles verkehrt gemacht haben.“

Dieser Satz bleibt einen kleinen Moment in der spätsommerlichen Luft von Graubünden hängen, während der Schatten von Schloss Schauenstein auf einen Mann fällt, der mit 45 Jahren in der Schweizer Gastronomie bereits so etwas wie Legendenstatus genießt: Andreas Caminada. Von dessen Bescheidenheitsgesten man nie genau weiß, wo das Kokettieren anfängt – oder die Demut aufhört. Der Grundstein des heutigen Erfolgs, den der 3-Sterne-Koch wie gesagt selbst nicht laut heraus posaunen würde, wurde unter anderem auch in Baden-Württemberg gelegt sowie in Bregenz am Bodensee. Doch die Wanderjahre sind schon eine ganze Weile her. Das Zentrum der Caminada-Welt ist Schloss Schauenstein im schweizerischen Fürstenau. Im Gärtchen neben der eigenen Kaffee-Rösterei schmeckt die Luft nach heißen Arabica-Bohnen. Es braucht nicht viel Fantasie, sich vorzustellen, wie es erst am Morgen durftet, wenn ein paar Schritte weiter in der Schlossbäckerei das Brot aus dem Ofen gezogen wird.

Wie ein Freilichtmuseum

Viele Menschen wuseln durch dieses Idyll. Die Atmosphäre erinnert durch den historischen Charme der Gebäude ein bisschen an ein Freilichtmuseum. In diese Vorstellung passt der Chef allerdings denkbar schlecht hinein. Denn Caminada verkörpert in der Schweizer Gastronomie vor allem einen Aufbruch, der sich nicht begnügt mit den Selbstbespiegelungen des immer gleichen.

Als wir dann drei Sterne im Restaurant hatten, dann habe ich mich gefragt: Ja war’s das jetzt? Ist es das jetzt gewesen?

, sagt der 45-Jährige auf dem Weg zum Gemüsegarten, der möglichst viele Zutaten für die Küchen im Schloss liefern soll. Zum ganzen Caminada-Zirkus also auch noch Gemüseanbau? Wie passt das zu den anderen Rollen, die der Koch noch spielt? Im Fernsehen? In seinen anderen Restaurants, von denen sich eines im fernen Bangkok befindet? Im eigenen Magazin, dessen Hauptthema fast ausschließlich er selbst ist?

Caminadas Küche begnügt sich nicht mit den Selbstbespiegelungen des immer gleichen. (Foto: Erich Nyffenegger)

Teile der Antwort gibt Andreas Caminada nicht mit dem, was er sagt zu verstehen, sondern in der Art, wie er sich durch die Gewächshäuser bewegt. Wie er an Pflanzen riecht, wie er alle zwei Meter eine kurze Geschichte zu ihrer Herkunft zu erzählen weiß. Etwa wie der essbare Kaktus von Mexiko nach Graubünden gekommen ist. Oder der Sezuan-Pfeffer, von dem er nun eine rote Beere in den Mund nimmt und sich fasziniert davon zeigt, wie die frische Schärfe für ein paar Augenblicke die Lippen pelzig macht und sie sich wie betäubt anfühlen. Vielleicht könnte man es kindliche Neugier nennen, die sich im erwachsenen Caminada erhalten hat. Und ein offenes Wesen, eine unverschämte Zuversicht, die ihn Dinge weniger aus der Perspektive dessen sehen lässt, der zuerst daran denkt, was alles schief gehen könnte. Sondern aus der Warte des frohen Optimisten, der im Wesentlichen nur wahrnimmt, was für Chancen in einem Risiko stecken.

Arbeit in Baiersbronn und Bregenz

Und Risiko – damit kennt sich Caminda aus. „Ich weiß noch, wie wir hier angefangen haben auf Schloss Schauenstein.“ 2003, nachdem der Koch seine Wanderjahre unter anderem in Baiersbronn im Hotel Barreis bei Claus-Peter Lumpp und im Deuring Schlössle in Bregenz bei Heino Huber erlebt hat, pachtet er das Schloss. Mit seiner damaligen Partnerin und lediglich zwei weiteren Mitarbeitern stemmte Caminada ein gewaltiges Arbeitspensum. „Tag und Nacht“, sagt er nur kurz in der Rückschau und lächelt. Und der Erfolg seiner Art zu kochen stellt sich fast unmittelbar ein. 2004 kommt der erste Michelin-Stern, 2007 der zweite. Und 2010 ist Caminada schließlich der jüngste Koch Europas mit drei Sternen. Seither hat er die höchste kulinarische Weihe ununterbrochen verteidigt. Und zwar nicht nur im Stammhaus in Fürstenau: Sein Restaurant-Konzept „Igniv“ hat an vier Standorten insgesamt sechs Sterne eingesammelt. „Igniv“ ist das rätoromanische Wort für Nest. In diesen Restaurants soll das Miteinander betont werden – die Menschen sollen das Essen tischweise miteinander teilen.

Caminadas Küche begnügt sich nicht mit den Selbstbespiegelungen des immer gleichen. (Foto: Erich Nyffenegger)

Auch in Fürstenaus unmittelbarer Umgebung hat sich die Ideenwelt von Caminada ausgebreitet. Zum Beispiel in Form des Restaurants „Oz“. „Oz“ ist rätoromanisch und bedeutet „heute“. „Hier gibt es nur Vegetarisches in neun oder zwölf Gängen“, erklärt Caminada. Der Raum ist dominiert von einer großen Theke, an der bis zu zwölf Gäste Platz finden, während dahinter ein Koch fast ausschließlich das verarbeitet, was der Schlossgemüsegarten gerade hergibt. Im Augenblick sind die Tomaten reif und Caminada riecht an einer. Einen Katzensprung weiter ist das Restaurant „Casa Caminada“. Und das Wort Casa, also Haus, steht auch für das kulinarische Programm. Nämlich Hausmannskost aus Graubünden. Freilich mit der eigenen Grandezza des Chefs versehen, bei dem bäuerliche Alltagskost wie Maluns mit Apfelmus – ein mit viel Butter in der Pfanne gerösteter Kartoffelschmarrn – eine karge Ästhetik bekommt. Außerdem auf der Karte: Capuns Tatta nach dem Rezept von Caminadas Großmutter. Capuns sind kleinen rollen aus Mangold mit Teigfüllung, versehen mit Käse und oder Hartwurst.

Zwischen Traditionskost und Haute Cuisine

Dieses kulinarische Spannungsfeld – zwischen lokaler Traditionskost hier und ultra-moderner Haute Cuisine mit Kaviar und Trüffel im Schloss – beschreibt ganz gut die Vielseitigkeit von Caminda. Oft benutzt er die Formulierung vom Sinn, der einer Idee, einem Konzept, einem Gericht oder einer ganzen Unternehmung zugrunde liegen müsse. Freilich ist es Caminada am Ende selber, der diesen Sinn definiert, weil etwas eben in seine Gedankenwelt passt – oder auch nicht. Aber nicht bei allem, was er anpackt, erschließt sich dieser Sinn auf den ersten Blick. Stichwort Fernsehen, Stichwort Masterchef. Die Schweizer Ausgabe dieser international erfolgreichen Kochshow dominiert Andreas Caminada. Konzept der Sendung ist es, aus 20 Hobbyköchen am Ende den oder die Beste zu wählen. Eine Fülle von Aufgaben und Herausforderungen trennt die Spreu vom Weizen. Und Caminada als Teil der Jury gilt bisweilen als ruppig, etwa wenn er das Gericht eines Bewerbers wörtlich als „Altenheimkost“ abqualifiziert, weil ihm das Essen zu wenig gewürzt ist. Darauf angesprochen, lächelt Andreas Caminada und sagt: „Wenn Sie immer wieder und wieder die gleichen Fehler bei einem Kandidaten feststellen, dann rutscht ihnen mal so etwas heraus.“

Es gab Zeitungen, die daraufhin schrieben, Caminada sei der Dieter Bohlen von „Masterchef“. Die Zuschauer der erfolgreichen ersten Staffel ließen sich davon nicht abhalten – eine zweite Staffel ist schon in Vorbereitung. Auch diesmal wird Caminada die Galionsfigur der Sendung sein.

Neues Haus am Bodensee

Er sagt, in seinen eigenen Küchen herrsche ein moderater Ton. Die Zeit, als Caminada die Nerven wegen Stress und Druck verlor, seien vorbei. Wer Leute fragt, die den Koch gut kennen, bekommt zur Antwort, dass er sehr gut delegieren könne. Dass jemand, der von seiner Kultur geimpft sei, diese Prägung auf eigene Füße stellen könne. Eine Reihe von Köchen, die zunächst auf dem Schloss an Caminadas Seite gekocht haben, tragen dessen Philosophie weiter. So auch Silvio Germann, der als Küchenchef am 1. Oktober das Restaurant Mammertsberg in Freidorf eröffnet – mit freier Sicht auf den nahen Bodensee. An dessen anderem Ufer auch deutsche Genießer angesprochen werden sollen.

Wir finden immer wieder gute neue Leute, weil die auch merken, dass bei uns was geht. Andreas Caminada

Von der allgegenwärtigen Personalnot in der Gastro-Branche ist Caminada weniger betroffen. Er sagt: „Wir finden immer wieder gute neue Leute, weil die auch merken, dass bei uns was geht.“ Wer sich auf deutscher Seite fragt, wo all die Fachkräfte hingegangen sind – in Fürstenau könnte er fündig werden. Viele der 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählenden Caminada-Unternehmen stammen aus Deutschland und Österreich. Nicht zuletzt, weil die Löhne in der Schweiz deutlich höher sind – dafür kostet ein 3-Gänge-Menü im Schloss aber auch 240 Franken, also knapp 250 Euro. Und in der schlichteren „Casa Caminada“ mit Hausmannskost schlägt das Abendmenü in vier Gängen immerhin noch mit umgerechnet etwa 90 Euro zu buche.

Vermarktung auf allen Kanälen

Fast wirkt es inszeniert, wenn Andreas Caminada mittags durch die Restaurants am und im Schloss geht. Wie er lockere Worte an die Menschen an den Tischen richtet. Seine Der Vermarktung der Marke Caminada im Kleinen in seinen Restaurants steht die Vermarktung im größerem Rahmen gegenüber. Es gibt das Magazin mit ihm als alleinige Hauptfigur. Sponsoren sind unter anderem so große Namen wie Audi oder der Uhrenhersteller Hublot. Diese Präsenz auch über andere Kanäle – wie Internet, Fernsehen und soziale Medien – zu transportieren, nennt Caminada „überlebenswichtig“. Und er glaubt, dass die Zurückhaltung mancher Köche, ab und zu im Fernsehen zu sein, ein Fehler ist. „Lange Zeit haben viele Leute in Deutschland wahrscheinlich Alfred Biolek für den größten deutschen Koch gehalten – und nicht einen Harald Wohlfahrt mit seinen drei Sternen“, sagt Caminada.

Hemmungen, im Fernsehen aufzutreten, hat Caminada jedenfalls nicht. Für den renommierten Restaurant-Führer Gault Millau bespielt der Koch regelmäßig einen Rezepte-Kanal. Dort kann man im Internet zusehen, wie Caminada so profane Dinge wie Butterzopf oder Rösti zubereitet. Geschickt stellt er so die Nähe zu einem Publikum her, das selten bis nie 400 Franken für ein Abendessen im Schloss oder einem „Igniv“ ausgeben würde. Die Nähe zu einem Verlag wie Gault Millau, der den Koch und seine Restaurants ja unabhängig bewerten soll, sieht er als unproblematisch: „Wir hatten bei denen doch schon Höchstnoten, bevor wir angefangen haben, zusammenzuarbeiten.“ Caminada glaubt sogar, er werde besonders streng benotet und sieht daher eher Nachteile als Vorteile bei der Beurteilung durch die Tester.

Immer wieder sich neu erfinden

Nach einem Scheitern in seiner Biographie gefragt, erinnert sich Caminada an die Anfangsjahre. Und daran, wie seine damalige Partnerin das Schloss verlassen hat, weil ihr alles zu viel geworden sei. Caminada ist inzwischen mit einer anderen Frau verheiratet, Sarah Caminada, und hat zwei kleine Söhne.

Mit seinen 45 Jahren kann der Koch das Phänomen Andreas Caminada noch locker ein paar mal ganz neu erfinden. Und weiterhin versuchen, die außergewöhnliche Karriere als Sohn eines Handwerkers und einer Schneiderin klein zu reden. Denn Bescheidenheit, das mögen die Menschen hier oben in Graubünden.