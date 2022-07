Ausgeschlittert: Häfler müssen für Klimaschutz aufs Eislaufen verzichten

Die Häfler Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen sind für viele Teams ein großer Spaß. Andererseits verbraucht eine Eisbahn viel Strom und Wasser. Angesichts der Diskussionen um Energiesparen und Klimaschutz haben Stadt und Stadtmarketing nach einem Weg gesucht, den Spaß zu erhalten und trotzdem auf die aktuellen Herausforderungen zu reagieren. Das teilen sie in einer entsprechenden Presseinformation mit. Für das Eislaufen haben sie, wie daraus hervorgeht, dabei die Reißleine gezogen.

Für das Eisstockschießen sind sie hingegen auf der Suche nach einer klimafreundlicheren Alternative fündig geworden: Es werde zukünftig eine reine Eisstockbahn aus Synthetikeis geben, teilt die Stadtmarketing Friedrichshafen GmbH mit.

Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen

„Vereins- und Firmenteams können sich freuen“, kündigt Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer des Stadtmarketings, an. Trotz Energiekrise und der Diskussion um den Klimawandel werde es im kommenden Winter während des Weihnachtsmarktes die Möglichkeit zum Eisstockschießen und die beliebten Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen geben, fügt er an. Einziger Wermutstropfen: „Schlittschuhlaufen wird nicht mehr möglich sein, bei den Bahnen handelt es sich um reine Eisstockbahnen“, erläutert Goldschmidt.

Angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen, vor allem aber mit Blick auf Energiekrise und Klimaschutz sei dieser Schritt unausweichlich gewesen. Der Stadtmarketing-Beirat, in dem auch Vertreter des Gemeinderats und des Stadtforums sitzen, unterstützt die Entscheidung einstimmig und sieht in den Eisstockbahnen die beste Lösung, heißt es weiter.

Vor einigen Jahren war eine Eislauffläche aus Kunststoff auf dem Buchhornplatz im Einsatz, die jedoch bei den Eisläufern glatt durchgefallen ist – vor allem wegen der anderen Laufeigenschaften. Thomas Goldschmidt, Geschäftsführer des Stadtmarketings

Eine Kunststoff-Eisfläche zum Schlittschuhlaufen sei vom Beirat in der Diskussion übrigens vorerst verworfen worden: „Vor einigen Jahren war eine Eislauffläche aus Kunststoff auf dem Buchhornplatz im Einsatz, die jedoch bei den Eisläufern glatt durchgefallen ist – vor allem wegen der anderen Laufeigenschaften“, erläutert Goldschmidt.

„Mit den beiden Eisstockbahnen können wir auf das Dilemma reagieren, dass die bisherige Eisbahn auf dem Romanshorner Platz durch die warmen Winter immer mehr Strom zum Kühlen und Herstellen des Eises benötigt und die rasant wachsenden Strompreise die Kosten für das Schlittschuhlaufen zusätzlich in die Höhe treiben“, sagt der Marketing-Geschäftsführer. Zuletzt habe die Häfler Eisbahn auf dem Romanshorner Platz von Mitte November bis Anfang Januar über 60 000 Kilowattstunden Strom verbraucht.

Lag in früheren Jahren der Anteil der Kosten für Strom an den Gesamtkosten der Eisbahn bei unter 15 Prozent, drohte im kommenden Winter der Anteil auf rund 25 Prozent anzusteigen, wie es in der Pressemitteilung heißt. Immer mehr Städte stellen daher aktuell mobile Eisbahnen auf den Prüfstand.

Auch das Team aus Stadtmarketing und Amt für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung schaute sich nach Alternativen um. Schnell wurden sie fündig: Was vielen beim Schlittschuhlaufen Schwierigkeiten macht, fällt beim Eisstockschießen dank der sehr guten Gleitfähigkeit kaum auf: Synthetikeis ersetzt das energieintensive Eis aus Wasser.

Stromeinsparung von 96 Haushalten in der Saison

Die Energiebilanz der beiden Eisstockbahnen aus Synthetikeis kann sich dabei der Stadt und dem Stadtmarketing zufolge sehen lassen: Gegenüber einer mobilen Eisbahn gleicher Größe wird durch die beiden zusammen 96 Quadratmeter großen Eisstockbahnen so viel Strom eingespart, wie 96 Haushalte in der Saison verbrauchen. Pro Betriebsmonat bedeutet dies eine Einsparung von 2,4 Tonnen Kohlendioxid.

Außerdem werden noch knapp 5000 Liter Wasser eingespart. Um die Nachhaltigkeit zu steigern, pflanzt der Hersteller zum Ausgleich aller CO₂-Emissionen im Zusammenhang mit der Herstellung und dem Transport der Kunststoffbahn zudem 48 Bäume.

Die zwei 16 mal drei Meter großen Eisstock-Bahnen werden dieses Jahr vom 25. November bis 22. Dezember im Rahmen des Weihnachtsmarktes auf dem Romanshorner Platz aufgebaut. Durch einen platzsparenden Aufbau soll zudem die Möglichkeit, den Romanshorner Platz besser in den Weihnachtsmarkt zu integrieren und dort einige Stände zu platzieren, bestehen. „Dadurch wird die Bodenseeweihnacht noch attraktiver“, meint Cathrin Batzner, die Marktverantwortliche bei der Stadtverwaltung ist.

Wie gewohnt werde es wieder Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen geben, heißt es weiter. Für Kinder von zehn bis 15 Jahren soll ein Kids-Cup angeboten werden, und Schulklassen bekommen die Möglichkeit zur Austragung von Klassenmeisterschaften. Die Anmeldung für die Turniere soll am Freitag, 16. September, starten. Nachmittags kann in Zukunft jede Familie oder Kleingruppe eine Eisstockbahn günstig mieten, um das Eisstockschießen auszuprobieren und Spaß beim gemeinsamen Spiel zu haben.