Ausgerechnet: Alkoholisierter Radler fällt gegen Streifenwagen - und bekommt Anzeige

Ein Radfahrer ist in Friedrichshafen in der Nacht auf Freitag gegen ein Auto gefallen – ausgerechnet einen Streifenwagen. Die Beamten ließen den 72-Jährigen daraufhin einen Alkoholtest machen. Das Ergebnis: 1,4 Promille.

Wie die Polizei berichtet, führten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen gegen Mitternacht in der Heiliggasse gerade ein Bürgergespräch, als der alkoholisierte Radfahrer gegen den am Straßenrand geparkten Streifenwagen stürzte. „Während an dem Kotflügel des Einsatzfahrzeugs kein Sachschaden entstand, ergab ein Alkoholtest bei dem Unglücksraben knapp 1,4 Promille“, schreibt die Polizei.

Promillegrenze sinkt bei Radlern bei auffälliger Fahrweise

Der 72-Jährige musste die Beamten demnach zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Ihn erwarte nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Laut Bußgeldkatalog gilt für Radfahrer zwar eine Promillegrenze von 1,6. Diese Grenze sinkt jedoch auf 0,3 Promille, wenn der Radler auffällig fährt oder einen Unfall verursacht.