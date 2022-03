Ausgeklinkt: Auf einmal im eigenen Zimmer gefangen

Egal ob Sägen, Bohren oder Bauen: Wenn es um etwas Handwerkliches geht, habe ich für gewöhnlich zwei linke Hände. Mir fehlt das Talent, die Fingerfertigkeit und nicht zuletzt die Geduld.

Der Baumarkt ist für mich ein fremdes Gebiet. Ich hatte einfach nie Interesse für solche Themen und habe dementsprechend wenig darüber gelernt. Doch das kann sich böse rächen, wie ich vor einiger Zeit bitter erfahren musste.

Ich wollte gerade einen Raum verlassen und drückte die Klinke herunter, um die Tür zu öffnen. Plötzlich brach aus irgendeinem Grund die Klinke durch – und hing fortan nur noch lose da. Die Tür aber war immer noch verschlossen – und konnte aufgrund der durchgebrochenen Klinke auch nicht mehr geöffnet werden.

Peinlicher Anruf bei der Feuerwehr?

Sofort wurde mein Herz schneller und ich kam ins Schwitzen. War ich jetzt für immer in diesem Zimmer gefangen? Musste ich die Tür aufbrechen? War ich dazu körperlich überhaupt in der Lage? Oder noch schlimmer: Musste ich mich mit einem peinlichen Anruf bei der Feuerwehr melden, weil ich mich selbst eingeschlossen hatte? All diese Fragen schossen mir durch den Kopf.

Aus Fehlern lernen

Zum Glück fiel mir dann aber ein, dass ich jemanden kannte, der einen Schlüssel hat und so die Tür von außen öffnen konnte. Nach einem Anruf und einer kurzen Wartezeit war ich wieder frei und unendlich erleichtert.

Aus dieser misslichen Lage habe ich gelernt. Ich nehme jetzt öfter mal auch selbst einen Schraubenzieher in die Hand – und habe erst kürzlich ganz alleine eine Türklinke ausgetauscht.