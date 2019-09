Das Konzept des Café Gessler ist simpel und erfolgreich: Zwischen Büchern und Geschenkartikeln können sich die Gäste mit einem Kaltgetränk und einem Snack zurücklehnen und gute Livemusik genießen. So kamen am Freitag Musikliebhaber auf ihre Kosten, denn das heimische Quartett „JazzTalk“ spielte mit einem Potpourri aus Jazz, Swing, Pop und Soul auf. Der Verkaufs- und Veranstaltungsraum im Gessler 1862 blieb nicht lange leer und so verteilte sich das neugierige Publikum auf die Sitzgruppen, bis beinahe kein Platz mehr frei blieb.

Der Bandname ist Programm und so gestaltete Sängerin Claudia Schade aus Ailingen den Abend mit aus Anekdoten aus ihrem Leben und untermalte diese mit ihrer Band musikalisch. Den Gästen bot sich ein buntes Programm aus Jazz-Klassikern wie „The Girl from Ipanema“ von Frank Sinatra bis hin zu Neuinterpretationen in Rock und Pop wie „Billie Jean“ von Michael Jackson. „Wir nehmen aus jeglichem Genre einen Song und knallen unseren Stempel drauf“, erklärte die Sängerin den Musikstil ihrer Band.

Verspielte Arrangements

Das Quartett kenne sich seit 20 Jahren und verstehe sich ohne Worte, so der Veranstalter. Dass Musik die Leidenschaft der vier Künstler ist, erkennt man sofort. Roland Fischer (Saxofon), Christoph Viet (Keyboard und Bass) und Rainer Hertkorn (Percussion und Drums) unterstützen die Gesangsstimme von Claudia Schade mit verspielten Arrangements und leidenschaftlichem Schwung. Dass sie mit Herzblut für die Musik leben, kam bei dem Publikum an und wurde mit großem Beifall belohnt.

Die eingespielte vierköpfige Band fügt sich harmonisch in einem großen Puzzle zusammen, da jedem Künstler Raum zum musikalischen Entfalten geboten wird. In einem regen Austausch wechselten sich die Bandmitglieder mit groovigen Soli ab und zeigten ihr Können.

„JazzTalk“ ist bereits das zweite Mal im Gessler und die Gruppe schwärmte von dem Veranstaltungsraum: „Die Location ist mega, da kann das nur Spaß machen.“ Die Wohlfühl-Atmosphäre lud die Gäste zum Mitsingen, Tanzen und Lachen ein, aber auch zum entspannten Zurücklehnen. Das Café Gessler sorgte für das leibliche Wohl bei der Reise durch die „Jazzclubs der Welt“, wie der Veranstalter das Divertimento umschreibt.