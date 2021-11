Ausfälle mehrerer Stützen: HSG Friedrichshafen-Fischbach verliert erneut

Die noch sieglose erste Herrenmannschaft der HSG Friedrichshafen-Fischbach hat in der Handball-Landesliga eine 21:26 (12:13)-Niederlage bei der SG Hofen/Hüttlingen quittieren müssen und nimmt nach wie vor den letzten Tabellenplatz in Staffel 4 ein. Es waren zu viele leichte Fehler, die am Samstag für die sechste Saisonpleite sorgten und ein besseres Resultat kosteten.

Schon vor der Partie war den „Blisshards“ klar, dass diese Aufgabe bei der gastgebenden SG alles andere als ein leichtes Unterfangen werden würde. HSG-Coach Andreas Rohrbeck, dem der Vorsitzende Ingo Ortlieb vor diesem Spiel den Rücken stärkte, musste im Nachholspiel auf drei wichtige Stützen im Rückraum verzichten: Denis Turnadzic, Klemen Kotnik und Sebastian Neher traten die Reise nach Aalen-Wasseralfingen aus unterschiedlichen Gründen nicht mit an. Die anderen HSG-Spieler auf der Platte mussten laut Clubmitteilung improvisieren und fanden erst mit zunehmender Spieldauer ihren Rhythmus.

Ständiges Wiederaufbäumen

Das Häfler Team schaffte es nach frühem 1:3-Rückstand, für ein offenes Spiel in Hälfte eins zu sorgen. Zur Pause stand es 13:12 für die Gastgeber, das Rohrbeck-Team war also noch voll in Schlagdistanz. Leichte Fehler, nachlassende Kräfte und die Disqualifikation gegen Abwehrass Fabian Pentzlin in der 39. Minute machten der HSG aber das Leben schwer. „Trotz des ständigen Wiederaufbäumens unserer Jungs auf teilweise ungewohnten Positionen war der Gegner den nötigen Tick cleverer, hatte mehr Ruhe am Ball und zog in der Schlussphase vorentscheidend davon“, so die HSG.

„Aus meiner Sicht müssen wir einmal mehr die positiven Ansätze und Phasen mitnehmen und weiterhin konsequent die offenen Baustellen abarbeiten“, analysierte Rohrbeck. „Gleich nach dem Spiel war die Devise, dass wir dies als Team gemeinsam machen müssen.“