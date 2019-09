Insgesamt sechs Auszubildende und zwei duale Studenten haben sich in diesem Jahr für eine Ausbildung beim regionalen Energieversorger entschieden. Noch vor dem offiziellen Start in die Einführungswoche wurden die „Neuen“ von den alten Azubis an die Hand genommen: Gemeinsam ging es zum Paddeln auf der Schussen nach Kehlen und anschließend nach Überlingen zum Grillen.

So konnte sich die Truppe noch vor offiziellem Ausbildungsbeginn kennenlernen. Dahinter steckt mehr, als einfach nur eine tolle Zeit vorab miteinander zu verbringen, weiß Ausbildungsleiterin Regine Weps: „Der Fokus liegt unter anderem auf dem Team-Building. So wachsen die Neueinsteiger spielerisch zu einer festen Einheit zusammen.“ Die engagierte Teilnahme sowie das freundschaftliche Miteinander der Azubis und Studenten untereinander lässt wieder keinen Zweifel daran: „Ja, wir sind ein gutes Team und freuen uns auf die gemeinsame Zeit beim Stadtwerk“, fasst Weps die ersten Rückmeldungen ihrer Schützlinge zusammen.

Die Kennenlerntage und die anschließende Einführungswoche für Azubis und Studenten sind beim Stadtwerk am See seit Jahren fester Bestandteil des Programms. Für die Organisatoren ist der Mix aus Spaß, Verantwortung und Team-Building gerade in der Anfangsphase der Ausbildung entscheidend. Auch Stadtwerk-Geschäftsführer Alexander-Florian Bürkle ist jedes Jahr Teil dieser Einstiegsphase und zeigt den Neuankömmlingen so seine Wertschätzung und sein Vertrauen.

In diesem Jahr bildet das Stadtwerk zwei Industriekauffrauen, eine Vermessungstechnikerin, zwei Elektroniker für Betriebstechnik, einen Industrieelektriker und zwei duale Studenten aus. Für das Ausbildungsjahr 2020 sucht das Stadtwerk ab Herbst unter anderem noch duale Studenten der „Energie- und Umwelttechnik“ und Auszubildende für das Berufsbild „Elektroniker für Betriebstechnik“.