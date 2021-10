Ausbildungsstart am Medizin Campus Bodensee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Medizin Campus Bodensee begrüßt insgesamt 66 neue Auszubildende und Studierende im Klinikum Friedrichshafen und in der Klinik Tettnang. Sie starten in 14 verschiedenen Berufsbildern ihre Karriere: Von A wie Anästhesie-Technische Assistenz über G wie die Generalistische Pflege bis P wie Physician Assistent - fast alle Ausbildungen und duale Studien dauern drei Jahre, es gibt aber auch Ausnahmen. So sind die zehn Krankenpflegehelfer schon im kommenden August mit ihren Abschlussprüfungen dran, die „Pflege-Studenten“ (BA) hängen an ihre generalistische Ausbildung noch drei Semester an. Unter den 66 Auszubildenden sind zwölf Männer – ein Beweis mehr dafür, dass der Pflegeberuf noch immer weiblich dominiert ist.

Alle Informationen zur Ausbildung am Medizin Campus Bodensee finden sich auf der Website des MCB www.medizin-campus-bodensee.de/karriere/ausbildung.