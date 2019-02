Ausbildungsbotschafter geben Einblick in ihren Arbeitsalltag

Sechs engagierte Auszubildende sind dieses Mal zu diesem Austausch gekommen, der an der GMS Schreienesch jedes Jahr im Rahmen der Berufsorientierung stattfindet. Initiiert wurde die diesjährige Aktion durch die IHK-Beauftragte Nadia Bellout sowie Lehrer Daniel Elbs, der die Berufsorientierung an der GMS organisiert und koordiniert. Die Info-Veranstaltungen fanden zwei Mal parallel hintereinander statt, sodass die Schüler/innen die Chance hatten, sich über zwei Berufe zu informieren.

In ihren Präsentationen gingen die Ausbildungsbotschafter auf ihren eigenen Werdegang, ihre Bewerbung sowie ihren derzeitigen Arbeitsalltag ein. Auch die schulischen Anforderungen sowohl in Bezug auf Bewerbung als auch in der Ausbildung wurden thematisiert. Verschiedene mitgebrachte Arbeitsgeräte und Produkte zeigten exemplarisch, wie und entsprechend mit was gearbeitet wird und welche Produkte am Ende des Arbeitsprozesses entstehen.

Vorgestellt wurde in der diesjährigen Runde der Beruf Verfahrensmechaniker eines Auszubildenden der Firma Wagner, der Beruf des Elektronikers eines Auszubildenden der Firma Rafi sowie der Beruf des Kochs eines Auszubildenden der Krone in Schnetzenhausen. Vorgestellt wurden weiterhin auch zwei kaufmännische Berufe, einmal Kauffrau für Lagerlogistik, durch einen Auszubildende der ZF. Und zum anderen Kauffrau im Einzelhandel, durch eine Auszubildende von Lidl.

Während als auch im Anschluss daran nutzten die Schüler rege die Möglichkeit, die Ausbildungsbotschafter im kleinen Rahmen und auf Augenhöhe zu verschiedensten Dingen zu befragen.

Eine Frage fehlte dabei natürlich nie – nämlich die nach der Höhe der entsprechenden Ausbildungsvergütung.