Der Aktionstag „Dein Weg in die Berufswelt“ hat kürzlich an der Graf Soden-Schule stattgefunden. Die Neuntklässler der Häfler-Gemeinschaftsschule haben beim „Berufswahlkompass Metall“ von Experten aus der Arbeitswelt Tipps zur richtigen Bewerbung und Informationen über mögliche Ausbildungsbetriebe erhalten. Eingeladen hatte die „BBQ Bildung und Berufliche Qualifizierung gGmbH in Kooperation mit metallverarbeitenden Unternehmen. Foto: Schule